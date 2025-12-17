В процессе награждения победителей İDDA Awards за 4 года приняли участие около 500 человек

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    За 4 года проведения конкурса IDDA Awards в процессе награждения победителей приняли участие около 500 участников.

    Как сообщает Report, об этом на церемонии награждения конкурса заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов.

    По его словам, участники были удостоены соответствующих мест и номинаций: "Инновационная система также с большим интересом встретила проводимое в текущем году мероприятие, и в рамках процесса номинаций, который длился 4 месяца в течение этого года, уже зарегистрировано 162 заявки. По этим 162 заявкам более 58 тысяч граждан приняли участие в открытом общественном голосовании, и в рамках сегодняшнего мероприятия будут объявлены соответствующие места по наградам".

    По словам Османова, в этом году был реализован ряд мероприятий в направлении создания инновационной экосистемы: "Мы поддержали в частности расширение инновационных центров в рамках инфраструктурных мероприятий в течение этого года. В Баку и регионах, в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, были созданы инновационные центры, призванные способствовать развитию стартапов - от идеи до готового решения. И уже сегодня эти центры становятся местом встречи для этих людей".

    Османов отметил, что формирование человеческого капитала является очень важным элементом в этом направлении: "С этой целью было реализовано множество программ. За прошедший период более 10 тысяч молодых людей воспользовались тренинговыми программами, проводимыми агентством, и этот процесс продолжается. В настоящее время у нас есть образовательные программы, которые сохраняют свою актуальность и на которые поступают заявки, они реализуются совместно с университетами и другими учебными заведениями. В текущем году также были осуществлены мероприятия по обеспечению доступа к финансовой экосистеме, повышению доступности финансовых средств и созданию фондов".

