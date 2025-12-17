МИД Азербайджана поздравил Бутан
Внешняя политика
- 17 декабря, 2025
- 18:01
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бутан с национальным праздником.
Как передает Report, публикация сделана на странице внешнеполитическое ведомства в соцсети Х.
"Выражаем наши искренние поздравления Королевству Бутан и его народу по случаю Национального праздника. С Национальным праздником, Бутан!", - говорится в сообщении.
