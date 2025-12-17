Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    МИД Азербайджана поздравил Бутан

    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 18:01
    МИД Азербайджана поздравил Бутан

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бутан с национальным праздником.

    Как передает Report, публикация сделана на странице внешнеполитическое ведомства в соцсети Х.

    "Выражаем наши искренние поздравления Королевству Бутан и его народу по случаю Национального праздника. С Национальным праздником, Бутан!", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edib

