МИД Азербайджана поздравил Бутан

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бутан с национальным праздником.

Как передает Report, публикация сделана на странице внешнеполитическое ведомства в соцсети Х.

"Выражаем наши искренние поздравления Королевству Бутан и его народу по случаю Национального праздника. С Национальным праздником, Бутан!", - говорится в сообщении.