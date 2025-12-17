WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 17 dekabr, 2025
    • 17:51
    Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Butan Krallığını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında post paylaşıb.

    "Butan Krallığını və xalqını Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Butan, Milli Günün mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Butan Krallığı Milli Günü
    МИД Азербайджана поздравил Бутан
    Azerbaijan congratulates Bhutan on National Day

