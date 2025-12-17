Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edib
Xarici siyasət
- 17 dekabr, 2025
- 17:51
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Butan Krallığını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında post paylaşıb.
"Butan Krallığını və xalqını Milli Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Butan, Milli Günün mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Son xəbərlər
18:35
Biləsuvarda avtomobil qaçıran şəxslər saxlanılıbHadisə
18:21
Türkiyə Superliqası təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
18:17
Gümrünün sabiq merinin həbs müddəti uzadılıbRegion
17:59
Bahodir Sidikov "Özbəkneftqaz"ın İdarə Heyəti sədrliyi vəzifəsindən azad edilibRegion
17:58
Rövşən Nəcəf FIFA-nın Plenar Sessiyasına qatılıbFutbol
17:55
Azərbaycanda vençur maliyyələşməsi üzrə qanunvericilik təkmilləşdirilirMaliyyə
17:51
Azərbaycan XİN Butan Krallığını təbrik edibXarici siyasət
17:44
Taleh Kərimli: "Bu il vençur fondları startaplara 760 min dollar investisiya ayırıb"Maliyyə
17:36