Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяца
В регионе
- 17 декабря, 2025
- 18:15
Мера пресечения в виде ареста экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлена еще на три месяца.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Напомним, что бывший глава администрации обвиняется по статье УК Армении "Получение взятки".
