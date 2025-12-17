Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяца

Мера пресечения в виде ареста экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлена еще на три месяца.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, что бывший глава администрации обвиняется по статье УК Армении "Получение взятки".