Gümrünün sabiq merinin həbs müddəti uzadılıb
Region
- 17 dekabr, 2025
- 18:17
Gümrünün keçmiş meri Vardan Qukasyanın həbs müddəti daha üç ay uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, sabiq merə qarşı Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin "Rüşvət alma" maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
