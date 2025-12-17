WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 18:17
    Gümrünün sabiq merinin həbs müddəti uzadılıb

    Gümrünün keçmiş meri Vardan Qukasyanın həbs müddəti daha üç ay uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, sabiq merə qarşı Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin "Rüşvət alma" maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

    Ermənistan mer Həbs
    Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяца

