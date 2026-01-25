Suriyada terror aktının qarşısı alınıb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 01:43
Suriyanın daxili təhlükəsizlik qüvvələri Latakiyada terror aktının qarşısını alıb və üç nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, saxlanılan şəxslər müxtəlif vaxtlarda Latakiya vilayətində daxili təhlükəsizlik əməkdaşlarına və Suriya ordusuna hücumlarda iştirak edən terror qruplaşmasının üzvləridir.
Saxlanılanlar arasında "Saraya əl-Cavad" terror qruplaşmasının rəhbəri Mucana Qiyat Mahmud, həmçinin Cəfər Sami Həsən və Adəm Qiyat Mahmud var.
Əməliyyat zamanı onlara aid partlayıcı qurğular, müxtəlif silahlar, döyüş sursatları, qumbaralar və terror aktlarında istifadə üçün hazırlanmış hərbi texnika müsadirə edilib.
Son xəbərlər
02:18
Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçibDigər ölkələr
01:43
Foto
Suriyada terror aktının qarşısı alınıbDigər ölkələr
01:15
KİV: ABŞ hesab edir ki, Putin və Zelenski arasında görüş tezliklə baş tuta bilərDigər ölkələr
00:33
Starmer və Tramp Ukraynada uzunmüddətli atəşkəsin vacibliyini qeyd ediblərDigər ölkələr
00:08
ABŞ-də güclü fırtına səbəbindən təxminən 12 min aviareys ləğv edilibDigər ölkələr
23:49
Foto
Salyanda zəncirvari yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
23:31
"Turan Tovuz" İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edibFutbol
23:28
Türkiyənin MİT rəhbəri HƏMAS üzvləri ilə görüşübRegion
22:51