İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Suriyada terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 01:43
    Suriyada terror aktının qarşısı alınıb

    Suriyanın daxili təhlükəsizlik qüvvələri Latakiyada terror aktının qarşısını alıb və üç nəfəri həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, saxlanılan şəxslər müxtəlif vaxtlarda Latakiya vilayətində daxili təhlükəsizlik əməkdaşlarına və Suriya ordusuna hücumlarda iştirak edən terror qruplaşmasının üzvləridir.

    Saxlanılanlar arasında "Saraya əl-Cavad" terror qruplaşmasının rəhbəri Mucana Qiyat Mahmud, həmçinin Cəfər Sami Həsən və Adəm Qiyat Mahmud var.

    Əməliyyat zamanı onlara aid partlayıcı qurğular, müxtəlif silahlar, döyüş sursatları, qumbaralar və terror aktlarında istifadə üçün hazırlanmış hərbi texnika müsadirə edilib.

    Suriya Latakiya terror "Saraya əl-Cavad"

    Son xəbərlər

    02:18

    Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçib

    Digər ölkələr
    01:43
    Foto

    Suriyada terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    01:15

    KİV: ABŞ hesab edir ki, Putin və Zelenski arasında görüş tezliklə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    00:33

    Starmer və Tramp Ukraynada uzunmüddətli atəşkəsin vacibliyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    00:08

    ABŞ-də güclü fırtına səbəbindən təxminən 12 min aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    23:49
    Foto

    Salyanda zəncirvari yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:31

    "Turan Tovuz" İngiltərə çempionatında çıxış edən futbolçunu transfer edib

    Futbol
    23:28

    Türkiyənin MİT rəhbəri HƏMAS üzvləri ilə görüşüb

    Region
    22:51

    Minnesotanın qubernatoru Trampı ştatdakı miqrasiya reydlərini dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti