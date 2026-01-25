Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 02:50
    В Сирии предотвращен теракт

    Силы внутренней безопасности Сирии предотвратили террористический акт в Латакии и задержали трех человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, установлено, что задержанные являются членами террористической группировки, которая в разное время участвовала в нападениях на сотрудников внутренних сил безопасности и сирийскую армию в провинции Латакия.

    Среди задержанных - глава террористической группировки "Сарайя аль-Джавад" Муджана Гият Махмуд, а также Джафар Сами Хасан и Адам Гият Махмуд.

    В ходе операции у них были изъяты самодельные взрывные устройства, различные виды оружия, боеприпасы, гранаты, а также военная техника, подготовленная для совершения террористических актов.

