Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Петр Бинхак: Чехия заинтересована в зеленых энергокоридорах Азербайджана

    Энергетика
    • 16 марта, 2026
    • 18:14
    Петр Бинхак: Чехия заинтересована в зеленых энергокоридорах Азербайджана

    Коридоры зеленой энергии, призванные связать Центральную Азию через Южный Кавказ и Турцию с электроэнергетическим рынком Евросоюза, представляют для Чехии значительный интерес.

    Об этом в интервью Report сказал заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

    П. Бинхак подчеркнул, что Чешская Республика с одобрением воспринимает курс Азербайджана на существенное расширение доли возобновляемых источников энергии и диверсификацию энергобаланса страны.

    "Задача по вводу 6,5 ГВт новых мощностей ВИЭ к 2030 году посредством реализации солнечных, ветровых и гидроэнергетических проектов свидетельствует о последовательной стратегической ориентации на "зеленый переход". Принимая во внимание выгодные природно-климатические условия Азербайджана, прежде всего в сегменте солнечной и морской ветровой генерации, данные планы выглядят вполне достижимыми и многообещающими. С позиции европейских стран, развитие возобновляемой энергетики неразрывно связано как с принципами устойчивости, так и с задачами долгосрочного обеспечения энергетической безопасности", - заявил замгендиректора.

    По его словам, усиление региональных межсистемных связей и интеграция с европейскими передающими сетями в долгосрочной перспективе способны содействовать повышению устойчивости энергосистемы и расширению источников энергоснабжения.

    Замгендиректора подчеркнул, что Чехия оказывает поддержку проектам, направленным на диверсификацию энергетических поставок и усиление международных энергетических связей.

    "Мы рассматриваем такие инициативы, как интерконнектор Азербайджан-Турция, в расширенном контексте - не исключительно с позиции возможных потоков электроэнергии, но и как начинание, способное открыть перспективы для технологической кооперации и промышленного участия", - добавил П. Бинхак.

    Представитель министерства отметил, что чешские предприятия располагают значительным многолетним опытом в сфере электроэнергетики, охватывающим высоковольтное оборудование, подстанции и сетевые технологии, и они по-прежнему внимательно отслеживают развитие событий в данном направлении.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Министерство промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак Коридор зеленой энергии Транскаспийский коридор зеленой энергии Коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария
