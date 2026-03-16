    Другие страны
    • 16 марта, 2026
    • 18:41
    Трамп ожидает резкого падения нефтяных цен после окончания войны на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время, а цены на нефть после этого резко снизятся.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент PBS в Белом доме Лиз Ландерс после краткого телефонного интервью с американским лидером.

    По словам журналистки, Трамп выразил уверенность, что после завершения войны цены на нефть "упадут как камень".

    "Я не думаю, что это продлится долго", - привела Ландерс слова президента, отвечавшего на вопрос о возможных сроках окончания конфликта.

    Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyir
