Трамп ожидает резкого падения нефтяных цен после окончания войны на Ближнем Востоке
- 16 марта, 2026
- 18:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время, а цены на нефть после этого резко снизятся.
Как передает Report, об этом сообщил корреспондент PBS в Белом доме Лиз Ландерс после краткого телефонного интервью с американским лидером.
По словам журналистки, Трамп выразил уверенность, что после завершения войны цены на нефть "упадут как камень".
"Я не думаю, что это продлится долго", - привела Ландерс слова президента, отвечавшего на вопрос о возможных сроках окончания конфликта.
19:24
МИД Турции осудил израильские атаки на ЛиванВ регионе
19:10
Фото
Члены Координационного штаба посетили Гадрутскую мечетьРелигия
19:10
Лариджани призвал мусульманские страны определиться с позицией в региональном конфликтеВ регионе
18:53
РФ экстрадировала в Азербайджан находившегося в международном розыске правонарушителяВнешняя политика
18:50
Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, но пока не готов к этомуДругие страны
18:45
Над израильским парламентом перехвачена иранская ракетаДругие страны
18:41
Трамп ожидает резкого падения нефтяных цен после окончания войны на Ближнем ВостокеДругие страны
18:38
Григорян: Мы поддерживаем дальнейшее укрепление мира между Баку и ЕреваномВнешняя политика
18:34