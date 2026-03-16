Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyir
- 16 mart, 2026
- 19:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla müharibənin yaxın vaxtlarda başa çata biləcəyini və bundan sonra neft qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə PBS-in Ağ Evdəki müxbiri Liz Landers ABŞ lideri ilə qısa telefon müsahibəsindən sonra bildirib.
Jurnalistin sözlərinə görə, Tramp müharibə başa çatdıqdan sonra neft qiymətlərinin "daş kimi düşəcəyi"nə" əminliyini ifadə edib.
"Bunun uzun çəkəcəyini düşünmürəm", - Prezident münaqişənin başa çatmasının mümkün müddəti ilə bağlı sualı cavablandırıb.
