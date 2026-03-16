Чехия планирует в 2026 году провести 6-е заседание МПК с Азербайджаном
- 16 марта, 2026
- 18:28
Чехия рассчитывает, что в ближайшей перспективе пройдет 6-е заседание Совместной комиссии с Азербайджаном по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Об этом в интервью Report сказал заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.
"Предполагается, что такие приоритетные направления, как энергетика, транспортная отрасль и инфраструктурное развитие, займут центральное место в программе обсуждений", - заявил замгендиректора.
По его словам, данная встреча призвана стать значимой площадкой для выработки конкретных проектных решений и дальнейшего углубления экономического взаимодействия между двумя государствами.
"Помимо этого, в Азербайджан ожидаются визиты высокопоставленных представителей чешского правительства, что должно способствовать формированию более четкого понимания и определению стратегического видения дальнейшего развития партнерства, в том числе перспектив участия чешских компаний в инфраструктурных и инвестиционных проектах", - добавил П. Бинхак.
