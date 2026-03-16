    Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır

    Biznes
    • 16 mart, 2026
    • 19:26
    Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır

    Çexiya yaxın gələcəkdə Azərbaycanla iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 6-cı iclasının keçiriləcəyini gözləyir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyinin Enerji bölməsinin baş direktorunun müavini Petr Binhak deyib.

    "Energetika, nəqliyyat sektoru və infrastrukturun inkişafı kimi prioritet istiqamətlər gündəlikdə xüsusi yer tuta bilər", - baş direktorun müavini bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki dövlət arasında konkret layihə həllərinin hazırlanması və iqtisadi əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün mühüm platforma rolunu oynamalıdır.

    "Bundan başqa, Çexiya hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin Azərbaycana səfərləri gözlənilir ki, bu da tərəfdaşlığın gələcək inkişafına dair strateji baxışın müəyyənləşdirilməsinə, o cümlədən Çexiya şirkətlərinin infrastruktur və investisiya layihələrində iştirakı perspektivlərinə töhfə verməlidir", - P.Binhak əlavə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu linkvasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyi Petr Binhak Azərbaycan-Çexiya iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiya
    Чехия планирует в 2026 году провести 6-е заседание МПК с Азербайджаном

