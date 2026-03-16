Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır
- 16 mart, 2026
- 19:26
Çexiya yaxın gələcəkdə Azərbaycanla iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 6-cı iclasının keçiriləcəyini gözləyir.
Bunu "Report"a müsahibəsində Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyinin Enerji bölməsinin baş direktorunun müavini Petr Binhak deyib.
"Energetika, nəqliyyat sektoru və infrastrukturun inkişafı kimi prioritet istiqamətlər gündəlikdə xüsusi yer tuta bilər", - baş direktorun müavini bildirib.
Onun sözlərinə görə, iki dövlət arasında konkret layihə həllərinin hazırlanması və iqtisadi əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün mühüm platforma rolunu oynamalıdır.
"Bundan başqa, Çexiya hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin Azərbaycana səfərləri gözlənilir ki, bu da tərəfdaşlığın gələcək inkişafına dair strateji baxışın müəyyənləşdirilməsinə, o cümlədən Çexiya şirkətlərinin infrastruktur və investisiya layihələrində iştirakı perspektivlərinə töhfə verməlidir", - P.Binhak əlavə edib.
