ЕС ввел санкции против Ирана и Китая из-за кибератак

Европейский союз ввел санкции против двух китайских и одной иранской компаний за кибератаки против государств-членов блока.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Согласно заявлению, в санкционный список включены китайские компании Integrity Technology Group и Anxun Information Technology, а также иранская Emennet Pasargad.

Отмечается, что Integrity Technology содействовала взлому более 65 000 устройств в шести государствах-членах ЕС, говорится в сообщении.

По данным ЕС, Anxun предоставляла хакерские услуги, направленные против критической инфраструктуры, два сооснователя компании также были включены в санкционный список за их причастность к кибератакам.

Emennet взломала рекламные билборды для распространения дезинформации во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, говорится в сообщении.