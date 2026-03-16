КСИР ударил по американской базе и ракетным складам ВС Израиля

Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары военной базе США в Катаре и позициям антииранских групп в Иракском Курдистане.

Как передает Report, об этом сообщает издание Khabar Fouri со ссылкой на заявление КСИР.

"В рамках 56-я волны операции "Правдивое обещание - 4" высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона (Израиля), стратегическому складу ракет компании Rafael, американской военной базе Аль-Удейд (в Катаре)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в это же время беспилотные подразделения КСИР подвергли позиции антиправительственных вооруженных группировок в Эрбиле серии мощных ударов.