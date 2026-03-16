SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının növbəti dalğasını həyata keçirib

    Region
    • 16 mart, 2026
    • 18:17
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına qarşı "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 56-cı dalğasını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-a istinadən "Khabar Fouri" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hücum zamanı "Xürrəmşəhr", "İmad" və "Qədr" raketlərindən istifadə olunub. "SEPAH-ın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) bölməsi isə Ərbildəki əksinqilabi qruplaşmaların mövqelərini hücuma məruz qoyub",- məlumatda bildirilib.

    Son xəbərlər

    18:28

    Digər ölkələr
    18:27

    Fərdi
    18:22

    Xarici siyasət
    18:19

    Futbol
    18:18

    Digər ölkələr
    18:17

    Region
    18:16

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    Daxili siyasət
    17:58

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti