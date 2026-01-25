Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçib
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 02:18
ABŞ, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüşü konstruktiv keçib və danışıqların gələn həftə davam etdirilməsi planlaşdırılır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff sosial media hesabında yazıb.
"Danışıqlar çox konstruktiv keçib və danışıqların gələn həftə Əbu-Dabidə davam etdirilməsi planları hazırlanıb. Prezident Tramp və onun bütün komandası bu müharibəyə son qoymağa sadiqdirlər", - deyə Uitkoff bildirib.
Qeyd edək ki, Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların növbəti mərhələsi 1 fevralda Əbu-Dabidə keçiriləcək.
