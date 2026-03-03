İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 03 mart, 2026
    • 13:37
    Riçard Trautman: Hidayət Heydərov intizam tədbirindən nəticə çıxarmalıdır

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Riçard Trautman olimpiya çempionu Hidayət Heydərovun (73 kq) Azərbaycan Cüdo Federasiyasının intizam tədbirindən nəticə çıxaracağına ümid edir.

    Almaniyalı mütəxəssis bu barədə "Report"a müsahibəsində bildirib.

    Yığmanın performans direktoru da olan Trautman idmançının çəkisini sala bilmədiyi üçün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinə buraxılmamasına münasibət bildirib:

    "Hidayət Azərbaycan cüdosunun ən önəmli simalarından biridir. O, olimpiya, dünya və dördqat Avropa çempionudur. Amma kimliyindən asılı olmayaraq, bizim üçün intizam bir nömrəli məsələdir. Hamı qaydalara əməl etməlidir. Təəssüf ki, Daşkənddə çəkisini sala bilmədiyi üçün yarışa buraxılmadı. Bu səbəbdən federasiya tərəfindən müvafiq tədbirlər görüldü. Ümid edirəm ki, Hidayət bundan nəticə çıxaracaq. Şəxsən mən onun gələcəkdə də dünya və olimpiya çempionu olmaq potensialına tam əminəm. Hər şey özündən və işə yanaşmasından asılıdır".

    Riçard Trautmanın müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

