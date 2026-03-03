İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Mariam Kvrivişvili: "Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində etibarlı tranzit rolunu oynayır"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 13:41
    Mariam Kvrivişvili: Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində etibarlı tranzit rolunu oynayır

    Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində etibarlı tranzit ölkə rolunu oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkə regional və Avropa bazarları üçün enerji təchizatının şaxələndirilməsinə və təhlükəsizliyinə töhfə verir: "Davamlı regional əməkdaşlıq və gücləndirilmiş bağlantılar təhlükəsiz və dayanıqlı enerji gələcəyinin əsas dayağı olaraq qalır".

    Nazir qeyd edib ki, Gürcüstan 2036-cı ilədək elektrik enerjisi istehsalında özünü tam təmin etməyi hədəfləyir: "Bu məqsədə bərpa olunan enerji və ötürücü infrastruktur sahələrinə, o cümlədən yeni sərhədlərarası bağlantıların inkişafına yönəldilmiş əhəmiyyətli investisiyalar hesabına nail olacaq".

    Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Gürcüstan Mariam Kvirivişvili

    Son xəbərlər

    13:57

    Zelenski: "Drujba" neft kəmərinin təmiri yalnız atəşkəsdən sonra mümkündür

    İnfrastruktur
    13:56

    Trayço Traykov: "Bolqarıstan SGC-nin strateji infrastrukturunun ayrılmaz hissəsinə çevrilib"

    Energetika
    13:50

    Azərbaycan Xorvatiya şirkəti ilə "yaşıl enerji" sahəsində sənəd imzalayıb

    Energetika
    13:49

    Zelenski: Növbəti danışıqlar İsveçrə, Türkiyə və ya Avstriyada baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    13:44

    AEBA İranda nüvə obyektinin binasının zədələndiyini təsdiqləyib

    Region
    13:43

    Qoran Nikolovski: "SGC Şimali Makedoniyanın qaz təchizatı strategiyasında mühüm yer tutur"

    Energetika
    13:41

    Mariam Kvrivişvili: "Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində etibarlı tranzit rolunu oynayır"

    Energetika
    13:37

    Riçard Trautman: "Hidayət Heydərov intizam tədbirindən nəticə çıxarmalıdır"

    Fərdi
    13:35

    Zelenski: Ukraynada seçkilər yalnız müharibə başa çatdıqdan sonra keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti