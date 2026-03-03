Квривишвили: Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках ЮГК

Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках Южного газового коридора.

Как передает Report, об этом сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе выступления на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По ее словам, страна вносит существенный вклад в диверсификацию и стабильность энергопоставок на региональные и европейские рынки: "Устойчивое региональное взаимодействие и расширение коммуникаций остаются главным фундаментом для построения безопасного и стабильного энергетического будущего".

Министр отметила, что для Грузии чрезвычайно важно выполнять функцию "моста" не только в экономическом, политическом, социальном и культурном плане, но и в сфере энергетики:

"Южный газовый коридор - яркий пример того, чего мы можем достичь совместными усилиями. Этот коридор значительно укрепил энергетическую безопасность и диверсификацию. Грузия доказала, что является активным сторонником и незаменимым участником Южного газового коридора, а также привержена стратегическому партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству между всеми вовлеченными сторонами".

Квривишвили добавила, что к 2036 году Грузия ставит перед собой задачу полностью обеспечивать себя электроэнергией собственного производства: "Достижение этой цели станет возможным благодаря масштабным инвестициям в сектор возобновляемой энергетики и передающую инфраструктуру, в том числе за счет развития новых трансграничных соединений".

Выступая на церемонии открытия министерской встречи, Мариам Квривишвили говорила о важности сотрудничества между странами, подчеркнула роль страны в процессе энергетической диверсификации, отметив, что