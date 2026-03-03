Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Квривишвили: Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках ЮГК

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 14:14
    Квривишвили: Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках ЮГК

    Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках Южного газового коридора.

    Как передает Report, об этом сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе выступления на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

    По ее словам, страна вносит существенный вклад в диверсификацию и стабильность энергопоставок на региональные и европейские рынки: "Устойчивое региональное взаимодействие и расширение коммуникаций остаются главным фундаментом для построения безопасного и стабильного энергетического будущего".

    Министр отметила, что для Грузии чрезвычайно важно выполнять функцию "моста" не только в экономическом, политическом, социальном и культурном плане, но и в сфере энергетики:

    "Южный газовый коридор - яркий пример того, чего мы можем достичь совместными усилиями. Этот коридор значительно укрепил энергетическую безопасность и диверсификацию. Грузия доказала, что является активным сторонником и незаменимым участником Южного газового коридора, а также привержена стратегическому партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству между всеми вовлеченными сторонами".

    Квривишвили добавила, что к 2036 году Грузия ставит перед собой задачу полностью обеспечивать себя электроэнергией собственного производства: "Достижение этой цели станет возможным благодаря масштабным инвестициям в сектор возобновляемой энергетики и передающую инфраструктуру, в том числе за счет развития новых трансграничных соединений".

    Выступая на церемонии открытия министерской встречи, Мариам Квривишвили говорила о важности сотрудничества между странами, подчеркнула роль страны в процессе энергетической диверсификации, отметив, что

    Мариам Квривишвили Консультативный совет ЮГК Грузия
    Mariam Kvrivişvili: "Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində etibarlı tranzit rolunu oynayır"

    Последние новости

    14:36

    Иран нанес ракетный удар по центральной части Израиля

    Другие страны
    14:34

    Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

    Экономика
    14:34

    Лавров: Война на Ближнем Востоке может спровоцировать распространение ядерного оружия

    Другие страны
    14:33

    Трайчо Трайков: Болгария стала неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры ЮГК

    Энергетика
    14:29

    Красный полумесяц сообщил о 787 погибших в Иране после ударов США и Израиля

    Другие страны
    14:27

    Венгрия поддерживает расширение Южного газового коридора

    Энергетика
    14:24

    Иран атаковал танкер у берегов Омана, погиб один человек

    Другие страны
    14:20
    Фото

    SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    14:14

    Квривишвили: Грузия выступает надежной транзитной страной в рамках ЮГК

    Энергетика
    Лента новостей