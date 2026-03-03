İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    SOCAR və "TotalEnergies" "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 13:34
    SOCAR və TotalEnergies Abşeron yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "TotalEnergies" şirkəti arasında "Abşeron" qaz-kondesat yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edilib

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verib ki, bumüzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurasının iclasları çərçivəsində "TotalEnergies" şirkətinin baş vitse-prezidenti Martina Oppizi ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə icra olunan enerji layihələrinin, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təhlükəsizliyində önəmi qeyd olunub. Tərəflər birgə həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyətini, o cümlədən "Abşeron" qaz-kondensat yatağında əməliyyat fəaliyyətinin nəticələrini və yatağın tammiqyaslı işlənməsi ilə bağlı görülən işləri nəzərdən keçiriblər.

    Söhbət zamanı enerji təhlükəsizliyi, rəqəmsallaşma, dayanıqlı inkişaf prioritetləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

