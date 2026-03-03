Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 14:20
    SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения Абшерон

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и французская TotalEnergies обсудили перспективы полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждение состоялось в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппизи в рамках заседаний Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии.

    В ходе встречи подчеркнута важная роль энергетических проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, в том числе Южного газового коридора, в обеспечении энергетической безопасности Европы.

    Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов, включая результаты операционной деятельности на газоконденсатном месторождении "Абшерон", а также проводимые работы по его полномасштабной разработке.

    Кроме того, обсуждены вопросы энергетической безопасности, цифровизации, приоритеты устойчивого развития и другие темы, представляющие взаимный интерес.

    SOCAR və "TotalEnergies" "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Лента новостей