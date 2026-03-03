SOCAR и TotalEnergies обсудили полную разработку месторождения "Абшерон"
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и французская TotalEnergies обсудили перспективы полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждение состоялось в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппизи в рамках заседаний Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии.
В ходе встречи подчеркнута важная роль энергетических проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, в том числе Южного газового коридора, в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Стороны рассмотрели ход реализации совместных проектов, включая результаты операционной деятельности на газоконденсатном месторождении "Абшерон", а также проводимые работы по его полномасштабной разработке.
Кроме того, обсуждены вопросы энергетической безопасности, цифровизации, приоритеты устойчивого развития и другие темы, представляющие взаимный интерес.