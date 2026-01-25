Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 02:11
    Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной

    Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной, запланировано продолжение переговоров на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в соцсети X.

    "Переговоры были очень конструктивными, и были намечены планы продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби. Президент Трамп и вся его команда нацелены на то, чтобы положить конец этой войне", - написал Уиткофф.

    Отметим, что следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, о чем ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

    Стивен Уиткофф ОАЭ российско-украинская война переговоры
    Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçib

    Последние новости

    02:11

    Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной

    Другие страны
    01:52

    Трамп отреагировал на убийство в ходе антимигрантского рейда в Миннеаполисе

    Другие страны
    01:14

    США допускают проведение в скором времени встречи Путина и Зеленского

    Другие страны
    00:51

    Минздрав США приостановил реализацию государственных грантов

    Другие страны
    00:08

    Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве

    Другие страны
    23:50

    "Ливерпуль" уступил "Борнмуту", прервав беспроигрышную серию

    Футбол
    23:41

    Глава турецкой разведки провел встречу с членами ХАМАС

    В регионе
    23:26

    В США отменены около 12 тыс. авиарейсов из-за сильного шторма

    Другие страны
    23:12

    Стармер и Трамп отметили важность долгосрочного прекращения огня в Украине

    Другие страны
    Лента новостей