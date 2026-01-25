Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной
- 25 января, 2026
- 02:11
Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной, запланировано продолжение переговоров на следующей неделе.
Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в соцсети X.
"Переговоры были очень конструктивными, и были намечены планы продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби. Президент Трамп и вся его команда нацелены на то, чтобы положить конец этой войне", - написал Уиткофф.
Отметим, что следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, о чем ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Уиткофф: Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной
