Qoran Nikolovski: "SGC Şimali Makedoniyanın qaz təchizatı strategiyasında mühüm yer tutur"
- 03 mart, 2026
- 13:43
Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) ilə qaz həcmlərinə çıxışın təmin edilməsi Şimali Makedoniyanın uzunmüddətli təchizat strategiyasının əsas elementi kimi nəzərdən keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Şimali Makedoniyanın Energetika, Mədən sənayesi və Minerallar Nazirliyinin qaz sektorunun rəhbəri Qoran Nikolovski Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında bəyan edib.
"Ölkəmiz üçün təbii qaz daha təmiz enerji balansına doğru yolda praqmatik və zəruri keçid yanacağı olaraq qalır. O, hələ də ev təsərrüfatlarında və sənayedə geniş istifadə olunan aşağı keyfiyyətli yanacaq növlərini əvəz etməyə imkan yaradır, havanın çirklənməsinin azaldılmasına birbaşa töhfə verir və iqtisadiyyatımızın modernləşdirilməsini və rəqabət qabiliyyətli olmasını dəstəkləyir. Bu kontekstdə Cənub Qaz Dəhlizi ilə şaxələndirilmiş qaz təchizatı bizim uzunmüddətli təchizat strategiyamızın mühüm elementidir", - o bəyan edib.