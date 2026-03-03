Горан Николовски: ЮГК занимает центральное место в стратегии газоснабжения Северной Македонии

Доступ к объемам газа по Южному газовому коридору (ЮГК) рассматривается как ключевой элемент долгосрочной стратегии обеспечения поставок Северной Македонии.

Как сообщает Report, об этом заявил глава газового сектора Министерства энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Горан Николовски на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем .

"Для нашей страны природный газ остается прагматичным и необходимым переходным топливом на пути к более чистому энергетическому балансу. Он позволяет заменить низкокачественные виды топлива, которые все еще широко используются в домохозяйствах и промышленности, напрямую способствует снижению загрязнения воздуха и поддерживает модернизацию и конкурентоспособность нашей экономики. В этом контексте диверсифицированные поставки газа по Южному газовому коридору являются центральным элементом нашей долгосрочной стратегии поставок", - заявил он.