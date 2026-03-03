Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Горан Николовски: ЮГК занимает центральное место в стратегии газоснабжения Северной Македонии

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 13:11
    Горан Николовски: ЮГК занимает центральное место в стратегии газоснабжения Северной Македонии

    Доступ к объемам газа по Южному газовому коридору (ЮГК) рассматривается как ключевой элемент долгосрочной стратегии обеспечения поставок Северной Македонии.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава газового сектора Министерства энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Горан Николовски на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем .

    "Для нашей страны природный газ остается прагматичным и необходимым переходным топливом на пути к более чистому энергетическому балансу. Он позволяет заменить низкокачественные виды топлива, которые все еще широко используются в домохозяйствах и промышленности, напрямую способствует снижению загрязнения воздуха и поддерживает модернизацию и конкурентоспособность нашей экономики. В этом контексте диверсифицированные поставки газа по Южному газовому коридору являются центральным элементом нашей долгосрочной стратегии поставок", - заявил он.

    Горан Николовски Южный газовый коридор (ЮГК) Консультативный совет ЮГК Северная Македония поставки газа в Турцию Европа
    Qoran Nikolovski: "SGC Şimali Makedoniyanın qaz təchizatı strategiyasında mühüm yer tutur"
    Goran Nikolovski: SGC holds central place in North Macedonia's gas supply strategy

    Последние новости

    13:50

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    13:45

    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    В регионе
    13:42

    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    Энергетика
    13:39

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    13:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

    Внешняя политика
    13:38

    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    13:31

    Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

    Другие страны
    13:31

    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    Другие страны
    13:29

    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    Лента новостей