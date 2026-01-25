İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Minneapolisdəki atışmadan sonra etirazçılar barrikadalar qurmağa başlayıblar

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 04:17
    Minneapolisdəki atışmadan sonra etirazçılar barrikadalar qurmağa başlayıblar

    ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Xidmətinə (ICE) qarşı etiraz edən nümayişçilər Minneapolis küçələrində barrikadalar qururlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC jurnalisti Mett Levits "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O, bunun Nikolet prospekti və 26-cı küçənin yaxınlığında baş verdiyini və hakimiyyət orqanlarının ərazini tərk etdiyini aydınlaşdırıb.

    Qeyd edək ki, Minnesota, Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin immiqrasiya nəzarətini sərtləşdirmək üçün əməliyyat başlatdığı dekabr ayından bəri ABŞ administrasiyasının diqqət mərkəzindədir.

    Bu, yüzlərlə insanın həbsinə və hüquq-mühafizə orqanları ilə etirazçılar arasında toqquşmalara səbəb olub. Ağır texnikanın daha əvvəl Minneapolisdə peyda olduğu bildirilib.

    ABŞ Atışma
    После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады

    Son xəbərlər

    04:17

    Minneapolisdəki atışmadan sonra etirazçılar barrikadalar qurmağa başlayıblar

    Digər ölkələr
    03:49

    Tramp Minneapolisdəki atışmaya münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Hindistanda müalicəsi olmayan ölümcül virus yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    03:19

    Fransanın Baş naziri hökuməti yenidən qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:34

    KİV: Rusiya Ukrayna ordusunun Donbasdan çıxarılmasında israrlıdır

    Digər ölkələr
    02:18

    Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçib

    Digər ölkələr
    01:43
    Foto

    Suriyada terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    01:15

    KİV: ABŞ hesab edir ki, Putin və Zelenski arasında görüş tezliklə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    00:33

    Starmer və Tramp Ukraynada uzunmüddətli atəşkəsin vacibliyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti