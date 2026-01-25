Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 03:13
    После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады

    Протестующие против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса (штат Миннесота).

    Как передает Report, об этом написал в соцсети X журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.

    Он уточнил, что это происходит поблизости от Николетт Авеню и 26-й улицы, а власти покинули этот район.

    Отметим, что Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.

    Сообщается, что ранее в Миннеаполисе появилась тяжелая техника.

    Миннесота стрельба баррикады Миннеаполис США

