После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады
- 25 января, 2026
- 03:13
Протестующие против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса (штат Миннесота).
Как передает Report, об этом написал в соцсети X журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.
Он уточнил, что это происходит поблизости от Николетт Авеню и 26-й улицы, а власти покинули этот район.
Отметим, что Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранительными органами и протестующими.
Сообщается, что ранее в Миннеаполисе появилась тяжелая техника.
