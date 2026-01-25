İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Fransanın Baş naziri hökuməti yenidən qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 03:17
    Fransanın Baş naziri hökuməti yenidən qurmaq niyyətindədir

    Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornu hökumətdə dəyişikliklər etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Tribune Dimanche" qəzeti kabinetdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Baş nazir dövlət büdcəsinin yekun təsdiqindən sonra Prezidentə hökumət dəyişikliklərini təklif etmək niyyətindədir", - deyə nəşr bildirib.

    Paris meri vəzifəsi uğrunda mübarizəyə diqqət yetirmək üçün hökumətdən ayrılmaq niyyətini açıqlayan mədəniyyət naziri Raşida Dati ilə yanaşı, regional seçkilərdə də iştirak edəcək idman, gənclər və icma işləri naziri Marina Ferrari və kənd işləri üzrə nazir-nümayəndə Mişel Furnye də kabinetdən çıxa bilər.

    Buna baxmayaraq Fransada nazirlərin vəzifəyə namizəd olduqları təqdirdə istefa verməsini tələb edən heç bir qanun yoxdur.

    Lekornun hansı digər nazirləri əvəz etmək niyyətində olduğu dəqiqləşdirilməyib.

    Fransa baş nazir hökumət
    Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве

    Son xəbərlər

    03:49

    Tramp Minneapolisdəki atışmaya münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Hindistanda müalicəsi olmayan ölümcül virus yayılmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    03:17

    Fransanın Baş naziri hökuməti yenidən qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:34

    KİV: Rusiya Ukrayna ordusunun Donbasdan çıxarılmasında israrlıdır

    Digər ölkələr
    02:18

    Uitkoff: BƏƏ-də baş tutan üçtərəfli görüş konstruktiv keçib

    Digər ölkələr
    01:43
    Foto

    Suriyada terror aktının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    01:15

    KİV: ABŞ hesab edir ki, Putin və Zelenski arasında görüş tezliklə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    00:33

    Starmer və Tramp Ukraynada uzunmüddətli atəşkəsin vacibliyini qeyd ediblər

    Digər ölkələr
    00:08

    ABŞ-də güclü fırtına səbəbindən təxminən 12 min aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti