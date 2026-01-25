Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 00:08
    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве республики.

    Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune Dimanche со ссылкой на источник в кабмине.

    "Премьер-министр намеревается предложить президенту республики перестановки в правительстве после окончательного утверждения государственного бюджета", - приводит издание слова источника.

    Помимо министра культуры Рашиды Дати, которая заявила о намерении покинуть правительство, чтобы сосредоточиться на борьбе за кресло мэра Парижа, из кабмина могут также уйти министр спорта, молодежи и общественной жизни Марина Феррари и министр-делегат по делам сельских территорий Мишель Фурнье, которые также примут участие в региональных выборах. В то же время La Tribune Dimanche напоминает, что во Франции нет закона, который обязывает министров покидать свои посты, если они участвуют в выборах.

    Каких еще министров намерен заменить премьер, не уточняется.

