Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве республики.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Tribune Dimanche со ссылкой на источник в кабмине.

"Премьер-министр намеревается предложить президенту республики перестановки в правительстве после окончательного утверждения государственного бюджета", - приводит издание слова источника.

Помимо министра культуры Рашиды Дати, которая заявила о намерении покинуть правительство, чтобы сосредоточиться на борьбе за кресло мэра Парижа, из кабмина могут также уйти министр спорта, молодежи и общественной жизни Марина Феррари и министр-делегат по делам сельских территорий Мишель Фурнье, которые также примут участие в региональных выборах. В то же время La Tribune Dimanche напоминает, что во Франции нет закона, который обязывает министров покидать свои посты, если они участвуют в выборах.

Каких еще министров намерен заменить премьер, не уточняется.