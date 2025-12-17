Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Орхан Мамедов: Ящур привел к росту импорта мяса и молока в Азербайджан

    АПК
    • 17 декабря, 2025
    • 16:57
    Орхан Мамедов: Ящур привел к росту импорта мяса и молока в Азербайджан

    Распространение ящура в Азербайджане привело к росту импорта молочной и мясной продукции в страну.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, выступая на общественном обсуждении в Баку, посвященном проблемам производства молока и мяса.

    По его словам, ящур в первую очередь ослабляет микро- и малые хозяйства: объемы производства сокращаются, что ограничивает возможности предложения на внутреннем рынке. В результате для удовлетворения внутреннего спроса растут закупки из внешних источников.

    Он подчеркнул, что одним из ключевых звеньев цепочки продовольственной безопасности является производство мяса птицы. "Многие птицеводческие предприятия функционируют в зданиях, оставшихся со времен Советского Союза, и не соответствуют современным технологическим требованиям, что требует безотлагательного решения", - считает Мамедов.

    Председатель KOBİA также указал на необходимость системной работы по ряду направлений в сфере производства молока и мяса. В частности, профилактические меры должны быть выстроены более последовательно, вакцинация - организована на постоянной основе, а эффективность ветеринарного контроля - существенно повышена.

