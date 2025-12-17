WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Orxan Məmmədov: "Dabaq xəstəliyi idxalın artmasına səbəb olub"

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:01
    Orxan Məmmədov: Dabaq xəstəliyi idxalın artmasına səbəb olub

    Azərbaycanda dabaq xəstəliyinin yayılması ölkəyə idxalın atmasına səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Bakıda rəhbərlik etdiyi qurumun təşkilatçılığı və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən "Süd və ət istehsalı üzrə mövcud problemlər və qida təhlükəsizliyi sahəsinə tədbirlərin qiymətləndirilməsi" mövzusunda ictimai müzakirədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dabaq xəstəliyi mikro və kiçik təsərrüfatı zəiflədir: "Bu xəstəlik səbəbindən süd və ət istehsalı həcmlərinin azalması daxili bazarda təklif imkanlarını məhdudlaşdırıb. Bu da daxili tələbin ödənilməsi üçün xarici mənbələrdən alışın artmasına səbəb olub".

    Sədr qeyd edib ki, qida təhlükəsizliyi zəncirinin mühüm halqalarından biri quş əti istehsalıdır: "Quşçuluq müəssisələri sovet dövründən qalan binalarda fəaliyyət göstərir və yeni texnoloji tələblərə cavab vermir. Bütün bu məsələlərin həll olunması zəruridir. Bundan başqa, süd və ət istehsalı üzrə bir sıra istiqamətlərdə çalışmaq lazımdır. Bu sahədə profilaktik tədbirlər daha sistemli qurulmalı, peyvəndləmə tədbirləri davamlı təşkil edilməli, baytarlıq nəzarətinin effektivliyi artırılmalıdır. Qida təhlükəsizliyi keyfiyyət mədəniyyəti kimi formalaşdıqda nəticə dayanıqlı olur. Keyfiyyət mədəniyyəti isə dialoqla başlayır".

    Orxan Məmmədov KOBİA dabaq xəstəliyi

    Son xəbərlər

    16:09

    Premyer Liqa: Təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda heyvandarlığa investisiyaları stimullaşdırmaq üçün yeni maliyyə mexanizmləri olacaq

    ASK
    16:08

    Nazirlik rəsmisi: "Otlaq və biçənək sahələrində yem ehtiyatı azalıb"

    ASK
    16:07

    Rusiya və İran 2026-2028-ci illər üçün diplomatik qurumların məsləhətləşmələri planını imzalayıb

    Digər ölkələr
    16:06
    Foto

    "SOCAR Hackathon 2025" tədbiri keçirilib

    Energetika
    16:02

    Azərbaycan Qazaxıstana badam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:01

    Milli Observatoriya növbəti "Sosial Jurnalistika" təlimini keçirib

    Elm və təhsil
    16:01

    Orxan Məmmədov: "Dabaq xəstəliyi idxalın artmasına səbəb olub"

    ASK
    15:59
    Foto

    Azərbaycan və Oman enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti