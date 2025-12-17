Аукцион по облигациям НБКО "Kəpəz" пройдет на следующей неделе

На Бакинской фондовой бирже 22 декабря состоится аукцион по размещению облигаций небанковской кредитной организации "Kəpəz".

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на аукцион выставляются процентные, необеспеченные, бездокументарные именные облигации на общую сумму 1 млн манатов.

Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая, размещение будет осуществляться методом публичного предложения.

Срок обращения ценных бумаг составит 24 месяца, годовая доходность - 15%, при этом купонная выплата будет осуществляться ежемесячно.

Андеррайтером процесса выступает инвестиционная компания Troni. Вместе с тем лица, желающие приобрести облигации, могут обращаться и к другим инвестиционным компаниям - членам БФБ.

Отмечается, что эмитент не предусматривает обратный выкуп облигаций в течение срока их обращения.