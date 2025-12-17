В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе
В Украине глава правительства и члены правительства (министр или председатель комитета) будут отчитываться в парламенте перед уходом в отставку или освобождением от должности.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем заседании Верховной Рады.
Согласно обновленному порядку назначения и увольнения, министр теперь должен лично присутствовать на заседании комитета, пленарном заседании Верховной Рады и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении.
