    В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 17:08
    В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе

    В Украине глава правительства и члены правительства (министр или председатель комитета) будут отчитываться в парламенте перед уходом в отставку или освобождением от должности.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

    Согласно обновленному порядку назначения и увольнения, министр теперь должен лично присутствовать на заседании комитета, пленарном заседании Верховной Рады и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении.

