В Украине члены правительства будут отчитываться в Верховной Раде о проделанной работе

В Украине глава правительства и члены правительства (министр или председатель комитета) будут отчитываться в парламенте перед уходом в отставку или освобождением от должности.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем заседании Верховной Рады.

Согласно обновленному порядку назначения и увольнения, министр теперь должен лично присутствовать на заседании комитета, пленарном заседании Верховной Рады и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении.