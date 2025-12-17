Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ukraynada Baş nazir və hökumət üzvləri (nazir və ya komitə sədri) istefadan və ya işdən azad edilməzdən əvvəl parlament qarşısında hesabat verəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Ali Rada dekabrın 17-də keçirilən iclasda qanun layihəsi qəbul edib.

    Nazir vəzifəyə təyin edilmə və vəzifədən azad olunmanın yenilənmiş qaydasına əsasən, bundan sonra komitə iclasında, Ali Radanın plenar iclasında şəxsən iştirak etməli və onun işdən çıxarılması məsələsinə baxılarkən görülmüş işlər barədə hesabat verməlidir.

