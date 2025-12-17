Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklər
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 16:40
Ukraynada Baş nazir və hökumət üzvləri (nazir və ya komitə sədri) istefadan və ya işdən azad edilməzdən əvvəl parlament qarşısında hesabat verəcək.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Ali Rada dekabrın 17-də keçirilən iclasda qanun layihəsi qəbul edib.
Nazir vəzifəyə təyin edilmə və vəzifədən azad olunmanın yenilənmiş qaydasına əsasən, bundan sonra komitə iclasında, Ali Radanın plenar iclasında şəxsən iştirak etməli və onun işdən çıxarılması məsələsinə baxılarkən görülmüş işlər barədə hesabat verməlidir.
Son xəbərlər
17:04
"İDDA Awards" müsabiqəsinə 8 nominasiya üzrə 162 nəfər müraciət edibİKT
16:56
Foto
Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıbMədəniyyət siyasəti
16:54
"Kəpəz" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
16:54
Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"Biznes
16:50
Səfir: Belarus Qarabağın bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak etməyə hazırdırXarici siyasət
16:48
Norveç Ukraynaya 269 milyon avrodan çox hərbi yardım ayıracaqDigər ölkələr
16:46
"Araz-Naxçıvan" klubunun rəsmisi: "Elmar Baxşıyevin istefası gündəmdə deyil" - MÜSAHİBƏFutbol
16:40
Ukraynada hökumət üzvləri işdən çıxarılmazdan əvvəl gördükləri işlər barədə Ali Radaya hesabat verəcəklərDigər ölkələr
16:31