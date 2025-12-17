Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

Иран и Россия в течение месяца подпишут контракт на строительство железной дороги Решт - Астара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил директор по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хушанг Базванд.

"По прогнозам, менее чем через месяц делегация от Ирана отправится в Россию для окончательного подписания контракта, и после этого фактически начнутся работы по строительству железной дороги Решт - Астара", - сказал он.

По словам Базванда, иранская сторона приняла около 70% предложений со стороны РФ по вопросу проектирования и строительства этого ж/д участка. Генеральным подрядчиком была выбрана строительная компания "Хатам-аль-Анбия", которая входит в структуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР), добавил он.

Отметим, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который призван обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство и поставки товаров и услуг.