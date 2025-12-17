WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    İran və Rusiya bir ay ərzində Rəşt – Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə imzalayacaqlar

    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 14:58
    İran və Rusiya bir ay ərzində Rəşt – Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə imzalayacaqlar

    İran və Rusiya bir ay ərzində Rəşt - Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə imzalayacaqlar.

    "Report" xarici KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın nəqliyyat infrastrukturunun tikintisi və inkişafı üzrə direktoru Huşanq Bazvand bildirib.

    "Proqnozlara görə, bir aydan az müddətdə İranın nümayəndə heyəti müqavilənin imzalanması üçün Rusiyaya yollanacaq və bundan sonra faktiki olaraq Rəşt - Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə işlərə başlanacaq", - deyə H.Bazvand bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İran dəmir yolunun layihələndirilməsi və tikintisi məsələsində Rusiya tərəfindən irəli sürülən təkliflərin təxminən 70 %-ni qəbul edib. O, əlavə edib ki, baş podratçı olaraq İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) strukturuna daxil olan "Xatəm əl-Ənbiya" tikinti şirkəti seçilib.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Rusiya və İran, Şimal - Cənub layihəsi çərçivəsində Fars körfəzi limanlarına birbaşa keçidi təmin etməyə yönəlmiş 160 kilometrlik Rəşt - Astara yolunun birgə tikilməsi haqqında saziş imzalayıbılar. Layihənin ümumi dəyəri 1,6 milyard avrodur. Moskva və Tehran layihələndirmə, tikinti, mal və xidmətlərin tədarükünü birgə maliyyələşdirəcəklər.

    İran Rusiya dəmir yolu
    Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

    Son xəbərlər

    15:34

    Fon der Lyayen: Aİ son bir ildə müdafiə sahəsində əvvəlki onilliklərdən daha çox iş görüb

    Digər ölkələr
    15:32

    Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları Füzulidə gənc idmançılarla görüşüblər

    Fərdi
    15:24

    Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olur

    Sosial müdafiə
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub

    Qarabağ
    15:11

    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

    Digər ölkələr
    15:10

    "S&P" "Azər-Türk Bank"ın yeni inkişaf strategiyasını qiymətləndirəcək

    Maliyyə
    15:09
    Foto

    Azərbaycanda "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    15:09

    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:03
    Foto

    Ənənəvi dadların qlobal səfəri

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti