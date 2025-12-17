В село Хыдырлы, поселки Гадрут и Гырмызы базар вернулись 40 семей
Карабах
- 17 декабря, 2025
- 14:27
В село Хыдырлы Агдамского района прибыла очередная группа переселенцев.
Как сообщает Report, на данном этапе 16 семьям (45 человек) были вручены ключи от квартир.
В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Сегодня также очередная группа переселенцев (6 семей в составе 26 человек) прибыла в поселок Гадрут Ходжавендского района. В поселок Гырмызы базар сегодня также вернулись 18 семей - 90 человек.
