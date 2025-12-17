Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В село Хыдырлы, поселки Гадрут и Гырмызы базар вернулись 40 семей

    Карабах
    • 17 декабря, 2025
    • 14:27
    В село Хыдырлы, поселки Гадрут и Гырмызы базар вернулись 40 семей

    В село Хыдырлы Агдамского района прибыла очередная группа переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе 16 семьям (45 человек) были вручены ключи от квартир.

    В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Сегодня также очередная группа переселенцев (6 семей в составе 26 человек) прибыла в поселок Гадрут Ходжавендского района. В поселок Гырмызы базар сегодня также вернулись 18 семей - 90 человек.

    переселенцы Великое возвращение село Хыдырлы Гырмызы базар Гадрут
