В село Хыдырлы, поселки Гадрут и Гырмызы базар вернулись 40 семей

В село Хыдырлы Агдамского района прибыла очередная группа переселенцев.

Как сообщает Report, на данном этапе 16 семьям (45 человек) были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Сегодня также очередная группа переселенцев (6 семей в составе 26 человек) прибыла в поселок Гадрут Ходжавендского района. В поселок Гырмызы базар сегодня также вернулись 18 семей - 90 человек.