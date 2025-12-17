Növbəti köç karvanları Xıdırlı, Hadrut və Qırmızı Bazara çatıb
Qarabağ
- 17 dekabr, 2025
- 13:53
Doğma yurduna yola salınan köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu mərhələdə Xıdırlı kəndinə 45 nəfərdən ibarət 16 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.
Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Bu gün həmçinin yola salınan növbəti köç karvanı Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə çatıb. Köçdə 6 ailə (26 nəfər) olub.
Bundan əlavə, Qırmızı bazar qəsəbəsinə yola salınan köç də ünvana çatıb. Bu gün 18 ailə olmaqla 90 nəfər doğma yurduna qayıdıb.
Son xəbərlər
14:41
"AFB Bank" 10 milyon dollarlıq istiqraz buraxırMaliyyə
14:38
Foto
Energetika naziri vətəndaşları qəbul edibEnergetika
14:38
Nazir: Azərbaycanla Türkiyə arasında güzəştli ticarət mexanizmi varBiznes
14:34
Foto
Qətərin Baş prokuroru Azərbaycana səfərə dəvət olunubHadisə
14:34
Anar Cəfərov: "Arıçılıq sahəsində rəqəmsal həllərin tətbiqinə dövlət dəstəyi göstərilə bilər"İKT
14:33
Foto
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinin səlahiyyət müddəti bitibMaliyyə
14:31
Seneqal millisinin qapıçısı Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə müqavilə müddətini uzadıbFutbol
14:18
Foto
Video
Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri tamamlanmaq üzrədirİnfrastruktur
13:58