    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Инфраструктура
    • 17 декабря, 2025
    • 14:56
    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) завершает работы по реконструкции участка улицы Сулеймана Везирова – от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, ширина проезжей части указанной улицы составляет 14 м, а длина - 1100 м.

    В рамках реконструкции созданы специальные парковочные зоны шириной 2,5 метра, уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены светофоры и сигнальные столбы. В настоящее время завершаются работы по восстановлению имеющихся и возведению новых тротуаров шириной 5 м. Также будет произведена установка дорожных знаков, дорожной разметки, указателей и пешеходных дорожек.

    Указанный участок улицы будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

