Украина и Швеция обсудили возможность передачи истребителей Gripen

    Украина и Швеция обсудили вопрос истребителей Gripen и возможный вклад Швеции в развитие долгосрочных возможностей для украинской авиации.

    Как передает Report, об этом написал министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети X по итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

    "Швеция поддерживает Украину в переговорах о мире с позиции силы. Мы также обсудили Gripen и то, как Швеция может внести вклад в долгосрочную воздушную мощь Украины"- отметил министр обороны.

    Умеров в свою очередь отметил в социальных сетях, что в ходе переговоров стороны обсудили практические шаги по усилению оборонных возможностей Украины.

    "Обсудили практические шаги по усилению оборонных возможностей Украины, развитие оборонного сотрудничества и противодействие современным вызовам безопасности, в частности российским гибридным угрозам. Благодарен Швеции и моему другу Полу Йонсону за системную поддержку Украины в вопросах финансов и безопасности", - написал Умеров.

    Он подчеркнул, что шведская помощь имеет стратегическое значение для устойчивости Украины и для безопасности европейского континента.

