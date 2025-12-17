Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    17 декабря, 2025
    14:59
    • 14:59
    Россия в 2025 году взяла под контроль свыше 300 населенных пунктов в Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии в Минобороны России.

    По его словам, российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.

    Путин добавил, что занятые позиции, а также созданные за последние месяцы плацдармы, позволяют российским войскам наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.

    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

