Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 14:59
Россия в 2025 году взяла под контроль свыше 300 населенных пунктов в Украине.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии в Минобороны России.
По его словам, российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта.
Путин добавил, что занятые позиции, а также созданные за последние месяцы плацдармы, позволяют российским войскам наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.
