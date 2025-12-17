WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:11
    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

    Rusiya 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin kollegiya iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları cəbhə xəttinin hər yerində strateji təşəbbüsü möhkəm şəkildə saxlayırlar.

    Rusiya Ukrayna Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине
    Putin says Russia took control of over 300 settlements in Ukraine in 2025

    Son xəbərlər

    15:32

    Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları Füzulidə gənc idmançılarla görüşüblər

    Fərdi
    15:24

    Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olur

    Sosial müdafiə
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub

    Qarabağ
    15:11

    Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib

    Digər ölkələr
    15:10

    "S&P" "Azər-Türk Bank"ın yeni inkişaf strategiyasını qiymətləndirəcək

    Maliyyə
    15:09
    Foto

    Azərbaycanda "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    15:09

    Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:03
    Foto

    Ənənəvi dadların qlobal səfəri

    Biznes
    14:58

    İran və Rusiya bir ay ərzində Rəşt – Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə imzalayacaqlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti