Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçib
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 15:11
Rusiya 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin kollegiya iclasında çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları cəbhə xəttinin hər yerində strateji təşəbbüsü möhkəm şəkildə saxlayırlar.
Son xəbərlər
15:32
Azərbaycan güləşinin tanınmış simaları Füzulidə gənc idmançılarla görüşüblərFərdi
15:24
Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olurSosial müdafiə
15:11
Foto
Növbəti köç karvanı Laçına çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunubQarabağ
15:11
Putin: 2025-ci ildə Ukraynada 300-dən çox yaşayış məntəqəsi Rusiyanın nəzarətinə keçibDigər ölkələr
15:10
"S&P" "Azər-Türk Bank"ın yeni inkişaf strategiyasını qiymətləndirəcəkMaliyyə
15:09
Foto
Azərbaycanda "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbİKT
15:09
Azərbaycanın Keniyadakı səfiri "Spice FM" radio kanalında Bakıda keçiriləcək WUF13 barədə məlumat veribXarici siyasət
15:03
Foto
Ənənəvi dadların qlobal səfəriBiznes
14:58