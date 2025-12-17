Вице-премьер РФ прибыл в Армению
17 декабря, 2025
- 13:23
Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Армению.
Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, Оверчук прибыл в Ереван для участия в заседании армяно-российской межправкомиссии.
