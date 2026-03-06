Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Бахрейн уничтожил 78 иранских ракет, свыше 140 БПЛА

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 14:01
    Системы ПВО Бахрейна с начала операции США и Израиля против Ирана (28 февраля) уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного командования сил обороны Бахрейна.

    "Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника за время продолжающейся агрессии Ирана против королевства", - сказано в сообщении.

    При этом МВД Бахрейна за минувшие сутки сообщило об ударах по нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco в промзоне Аль-Маамир, а также по двум жилым зданиям и гостинице в столице страны Манаме.

    Операция США и Израиля против Ирана Бахрейн
    Bəhreyn İranın 78 raket və 140-dan çox PUA-sını məhv edib
