Бахрейн уничтожил 78 иранских ракет, свыше 140 БПЛА

Системы ПВО Бахрейна с начала операции США и Израиля против Ирана (28 февраля) уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного командования сил обороны Бахрейна.

"Системы ПВО сил обороны Бахрейна... уничтожили 78 ракет и 143 беспилотника за время продолжающейся агрессии Ирана против королевства", - сказано в сообщении.

При этом МВД Бахрейна за минувшие сутки сообщило об ударах по нефтеперерабатывающему заводу компании Bapco в промзоне Аль-Маамир, а также по двум жилым зданиям и гостинице в столице страны Манаме.