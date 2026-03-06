Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:51
    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в телефонном разговоре обсудили перевод авиарейсов в аэропорт Ыгдыра после атаки иранских дронов на Нахчыван.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

    В ходе беседы был выражен решительный протест в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов, осуществленными иранской стороной 5 марта против Азербайджана. Стороны особо подчеркнули, что подобные действия находятся в противоречии с нормами и принципами международного права.

    Асадов констатировал, что вследствие ударов иранских дронов обстрелу подверглись Нахчыванский международный аэропорт, здание школы и другие территории. Заявлено, что в результате инцидента несколько гражданских лиц получили ранения, а терминалу аэропорта нанесен материальный ущерб.

    Подчеркнуто, что телефонный звонок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву после происшествия с выражением поддержки азербайджанскому народу является наглядным примером нерушимого братства и солидарности между двумя странами.

    В связи со сложившейся обстановкой Асадов выразил благодарность братской Турции за оперативную помощь в организации временного выполнения полетов через аэропорт города Ыгдыр, что было предпринято для обеспечения безопасности авиарейсов на Нахчыванском направлении.

    В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня, вытекающие из сложившейся ситуации.

    Лента новостей