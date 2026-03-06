Во Франции заявили о несоразмерности ударов Израиля по "Хезболлах"

Специальный представитель президента Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал действия Израиля в Ливане как "несоразмерные" после того, как израильские ВВС в ночь нанесли интенсивные удары по южным районам Бейрута.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

Ле Дриан, ранее занимавший пост министра иностранных дел и министра обороны Франции, заявил, что такие атаки могут "сплотить шиитскую общину" на фоне попыток ливанской армии лишить вооружений поддерживаемую Ираном группировку "Хезболлах".

По его словам, нанеся на прошлой неделе удары по Израилю и тем самым вступив в войну на стороне Ирана, "Хезболлах" фактически "разыграла иранскую карту, а не ливанскую".