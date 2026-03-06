КСИР: Иран пока не использовал "ракеты нового поколения"

Иран пока не использовал свои "ракеты нового поколения" в конфликте с США и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам представителя, Иран пока применял лишь ракеты ракеты, которые были произведены в 2012, 2013 и 2014 годах. Он также отметил, что процесс производства и сборки ракет продолжается непрерывно.

Он также добавил, что в ближайшие дни Иран намерен использовать более современные и реже применяемые дальнобойные ракеты.