КСИР: Иран пока не использовал "ракеты нового поколения"
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 14:27
Иран пока не использовал свои "ракеты нового поколения" в конфликте с США и Израилем.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По словам представителя, Иран пока применял лишь ракеты ракеты, которые были произведены в 2012, 2013 и 2014 годах. Он также отметил, что процесс производства и сборки ракет продолжается непрерывно.
Он также добавил, что в ближайшие дни Иран намерен использовать более современные и реже применяемые дальнобойные ракеты.
