WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Ermənistana gedib

    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 13:25
    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Ermənistana gedib
    Aleksey Overçuk

    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Ermənistana gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, A.Overçuk İrəvana Ermənistan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyanın iclasında iştirak etmək üçün gedib.

    Вице-премьер РФ прибыл в Армению
    Russian Deputy PM arrives in Armenia

    Son xəbərlər

    13:58

    Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb

    Futbol
    13:53
    Foto

    Növbəti köç karvanları Xıdırlı, Hadrut və Qırmızı bazara çatıb

    Qarabağ
    13:46

    Amnistiya elan edilməsi təşəbbüsü həmrəyliyin gücləndirilməsinə yönəlik mühüm addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:38

    Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşib

    Futbol
    13:31

    Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    13:31

    Azərbaycanda quşçuluq və arıçılıq təsərrüfatları ilə bağlı yeni sığorta məhsulları təqdim olunacaq

    ASK
    13:25

    Bulvar idarəsinin sabiq sədri məhkəmə istintaqının tez yekunlaşmasını xahiş edib

    Hadisə
    13:25

    Azərbaycan Bolqarıstana pambıq mahlıcı tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    13:25

    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Ermənistana gedib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti