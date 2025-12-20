İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Gəncə" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 20 dekabr, 2025
    • 16:01
    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda Gəncə qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş A qrupunda keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Gəncə"ni qəbul edən yerli komanda 73:78 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" isə "Lənkəran"ı (84:72) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası Şəki Olimpiya İdman Kompleksi

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:56

    Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verir

    Region
    16:55

    Premyer Liqada noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    16:52
    Foto

    Bakıda beş ölkədən sirk ustaları çıxış edirlər

    Maraqlı
    16:43

    İordaniya HHQ Suriyada İŞİD-in hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:33
    Foto

    Sumqayıtda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:21

    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 65 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Ukrayna və Portuqaliya dəniz dronlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    16:05

    Premyer Liqa: "Neftçi" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti