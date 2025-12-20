Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Gəncə" qələbə qazanıb
Komanda
- 20 dekabr, 2025
- 16:01
Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş A qrupunda keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Gəncə"ni qəbul edən yerli komanda 73:78 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" isə "Lənkəran"ı (84:72) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.
