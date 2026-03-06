Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов: Более 50 стран попросили Азербайджан помочь с эвакуацией граждан из Ирана

    Более 50 стран обратились к Азербайджану с просьбой помочь в эвакуации свыше 2,5 тыс. своих граждан из Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

    По его словам, продолжающаяся военная эскалация в регионе создает дополнительные риски, в связи с чем с первых дней все структурные подразделения МИД Азербайджана перешли на усиленный режим работы. При первой же возможности осуществляется эвакуация граждан, находящихся в зоне риска.

    Байрамов отметил, что в адрес Азербайджана уже поступили обращения по эвакуации около 1000 человек из пяти стран, в частности, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.

    "Кроме того, 4 марта из Джидды авиакомпания AZAL организовала специальный эвакуационный рейс, которым были вывезены 209 человек, из них 193 являлись гражданами Азербайджана", - сказал министр.

    Он добавил, что в Катаре также остаются граждане, нуждающиеся в эвакуации, поэтому планируется очередной специальный рейс из Джидды, который состоится 7 марта.

    Глава МИД также сообщил, что на территории Ирана находятся граждане Азербайджана. Кроме того, более 50 стран обратились к Баку с просьбой оказать содействие в эвакуации их граждан.

    "Более 50 государств направили нам обращения с просьбой об эвакуации свыше 2500 своих граждан. Эти обращения передаются в Кабинет министров, и процессы организуются всего за несколько часов", - подчеркнул Байрамов.

