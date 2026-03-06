XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 13:46
    İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarı Mixay Popşoi ilə birgə Bakıda mətbuat üçün keçirdiyi brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu müraciətlər Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir və təxliyə cəmi bir neçə saata həyata keçirilir:

    "Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiya fərqli risk faktorları yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bütün struktur bölmələri məsələ ilə bağlı ilk günlərdən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Hətta ilk fürsətdə oradakı vətəndaşların təxliyəsi həyata keçirilir. Beş ölkə üzrə (BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Küveyt və Bəhreyn) təxminən 1000-ə yaxın müraciət daxil olub".

    C.Bayramov xatırladıb ki, Səudiyyə Ərəbistanı və Ciddə istiqamətində martın 4-də AZAL-ın xüsusi təxliyə reysi ilə 209 nəfər təxliyə edilib:

    "Onlardan 193-ü Azərbaycan vətəndaşı olub. Qətərdə qalan vətəndaşlarımız da var və buna görə martın 7-də Ciddədən növbəti təxliyə reysi planlaşdırılır. Bütövlükdə bütün proses nəzarət altındadır və aidiyyəti üzrə daim əlaqədəyik".

